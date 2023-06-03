3 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

7- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki 5. ayağında superpole mücadelesi ve ilk yarışa çıkacak.

3- TFF 2. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçları yapılacak; Kırmızı Grup'ta İskenderunspor ile 1461 Trabzon FK, Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor ile Anagold 24Erzincanspor karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçlarında Polonya ile Sırbistan, ABD ile Güney Kore karşı karşıya gelecek.

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