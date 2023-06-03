Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da 3 PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır'da 3 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte ele ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarma'mıza ve korucularımıza tebrikler" dedi.