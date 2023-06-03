Emlak piyasası hareketleniyor

EV SATIŞI YÜZDE 36 AZALDI

Emlakjet, nisan ayı emlak verilerini yayınladı. 400 bine ulaşan satılık ve kiralık ev ilanını inceleyen Emlakjet, şu bilgileri elde etti: Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 azalarak 85 bin 652 oldu. İpotekli konut satışları yüzde 16,5 azalışla 25 bin 262'ye geriledi. İpotekli satışlar toplamın içerisinden yüzde 25 pay aldı. Bununla birlikte Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, nisanda yüzde 26 azalarak 26 bin 952 oldu.

DEPREM SONRASI MERSİN'E RAĞBET ARTTI

Kiralık konutlara talepte artış devam ederken nisanda konut arayanlarda kiralık ve satılık oranları yüzde 50-50 olarak gerçekleşti. Nisanda en çok konut aranan il Mersin olurken onu Ankara ve Adana takip etti. Bu üç ilin ardından yaz mevsiminin gelişiyle birlikte Aydın ve Muğla da öne çıktı.

ADANA'DA KİRALAR FIRLADI

Fiyat değişim açısından değerlendirildiğinde en yüksek artış kiralıkta Adana ve Ankara'da, satılıkta ise Mersin ve Ankara'da yaşandı. En çok emlak aranan ilçeler Adana Seyhan, Ankara Çankaya, Keçiören, Mamak ve Sincan şeklinde sıralandı.

PLANLAR SEÇİM SONRASINA YAPILDI

Emlakjet'in düzenli olarak gerçekleştirdiği gayrimenkul talepleri verilerinde nisan ayında seçimin tercihlere etkisi araştırıldı. Buna göre konut satın alma planı yapanların yüzde 58,9'unun bu planını seçimlerden sonraya ertelediği tespit edildi.

Yaşanan bu değişimde en önemli neden ise seçim sonrasında gayrimenkul fiyatlarındaki düşüş beklentisi oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 56,25'i seçimden sonra gayrimenkul fiyatlarında düşüş beklediğini dile getirdi.

"SEKTÖR HAREKETLENECEK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, depremin etkilerinin gayrimenkul sektöründe bir süre daha devam edeceğini bildirdi. İdikat "Emlakjet kullanıcıları ile yaptığımız araştırmalarda seçim öncesi dönemde kullanıcıların satın alım için beklediğini görmüştük. Bu ay kullanıcıların ev fiyatlarında düşüş beklentisi olduğunu görüyoruz. Satın alma planı yapanları yüzde 40 gibi önemli bir oranı kredi desteğiyle ev almak istediğini belirtiyor. Ödeme yöntemlerinde sağlanacak imkanlar ve krediye erişimin beklentileri karşılamasıyla ve belirsizliklerin azalmasıyla sektörün önümüzdeki dönemde daha hareketli olacağını söyleyebiliriz" dedi.

"YATIRIMCI EV ALMAKTAN UZAK DURUYOR"

Emlakjet Prestige Plus Üyesi Buğra Serdar ise yatırımcıların şu anda konut yatırımına uzak durduğunu ve bu alanda spesifik bir fırsat gelirse değerlendirdiğini bildirdi.