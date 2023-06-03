İmam babası ile annesini öldüren Mücahit Mustafa Çoban tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesi, 74.946 Sokak'ta yaşayan imam Hüseyin (57) ile eşi Mürüvvet Çoban (55), iki katlı müsatik evlerinde ölü olarak bulunmuştu. Karı kocanın, tabancayla vurulduğu belirlenmişti.

AKLI ERMEMİŞ!

Biri erkek 3 çocukları bulunan çiftin 27 yaşındaki oğulları Mücahit Mustafa Çoban, şüpheli hareketler sergileyince gözaltına alındı. Karakola götürülen şahıs, sorgusunda cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf etti. Zanlı "Annem ve babamı nasıl öldürdüm, aklım ermedi. Nasıl oldu bilemiyorum" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mücahit Çoban, adliyeye sevk edildi. Çoban sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KARI KOCA DEFNEDİLDİ

Öte yandan, Çoban çifti ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuklarına uğurlandı. İkili, İçeriçumra Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.