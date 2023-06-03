Erdoğan'dan AK Parti İstanbul teşkilatı üyelerine sitem: Beylikdüzü'nü hala halledemediniz

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu pazar günü gerçekleşti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,16 oranında oy alarak yeniden zaferini ilan etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere çevrildi. TBMM'de gerçekleşen açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı şehirlerden gelen parti üyeleriyle selamlaşıp fotoğraf çektirdi.

"BEYLİKDÜZÜ'NÜ HALA HALLEDEMEDİNİZ"

AK Parti İstanbul teşkilatı üyeleri ile fotoğraf çektiren Erdoğan, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da başkanlığını yaptığı ve halen CHP'li Mehmet Murat Çalık tarafından yönetilen Beylikdüzü Belediyesi'ni kastederek "Ama Beylikdüzü'nü hala halledemediniz" diyerek sitemde bulundu. Partililerin ise Erdoğan'a, "Allah'ın izniyle halledeceğiz" cevabını verdiği görüldü.