Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor

Kuyumcular işletme maliyetlerinin arttığını ve serbest piyasa şartlarında satış yapıldığını ifade ederken, vatandaşlar dükkandan dükkana değişen fiyatlardan şikayet ediyor. Örneğin Beylikdüzü'nde 2.310 TL'ye satılan çeyrek altın, geliri yüksek semtlerde 2.410 TL'ye kadar çıkıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son 1 yıldır alışılmadık gelişmeler yaşandığını belirterek "Altın fiyatlarının saati saatini tutmuyor. Kuyumcu esnafı da buna göre hareket etmek zorunda. Fiyatlar ilçeden ilçeye değişebilir. Kuyumcuların da belli maliyetleri var. Bunlar göz önünde bulundurulmalı, ayrıca satışlar serbest piyasa şartlarına göre yapılıyor" dedi.

İslam Memiş canlı yayında altın ve dolarda yeni fırsatı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi gram altın ve dolar alanın zarar ettiğini söyleyen Memiş, Dolar 30 TL olacak iddialarına sitem etti. Memiş, spekülatörlerin şimdi çiçek böcek paylaştığını belirtti.