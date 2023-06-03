Vize krizi büyüyor, öğrenciler zorda

Vize krizi son dönemde yeniden gündem olmaya başladı. Türkiye'nin Schengen vizesi ret oranı Rusya'nın 5 kat üzerine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa'nın vize engelini "siyasi şantaj" olarak tanımlayıp en kısa sürede çözüm mesajı verdi. Randevu aralığının 10-12 haftaya uzadığı krizden eğitim de olumsuz etkileniyor. Değişim programı ile staj almaya hak kazananlar gidemiyor, eylül ayında yurt dışında eğitim almak üzere vize başvurusu yapan bazı öğrenciler ise ödedikleri yüksekokul ücretinin yanmasıyla karşı karşıya. Yaşanan bu sorunu Educenter Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü Önder Bal ile konuştuk. '20 yıldır bu işi yapıyorum bu sıkıntı hiçbir zaman bu kadar olmamıştı" diyen Önder Bal şunları söyledi:

Vize krizi ile yurt dışı eğitim yara aldı. Özellikle pandemi sonrası yurt dışı eğitime olan talep son derece yükseldi.

MURAT ÖZTEKİN-