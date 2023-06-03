Duvara çarpan motosikletteki 2 uzman çavuştan 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı

İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzman Çavuş Öntemel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öntemel'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Hayati tehlikesi olan uzman çavuş arkadaşı da buradan Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.