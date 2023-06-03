Satış rakamları açıklandı: Şimdiye kadar 306 Togg teslim edildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), doğuştan elektrikli ilk otomobili T10X için ön sipariş sürecini mart ayında başlattı. Arabaya hak kazananları belirlemek amacıyla çekilen kurada 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanırken, 20 bin kişi de yedek listesine alındı.

'Isınıyoruz, yazın gaza basarız'

Togg'un üretim bandından inmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ilk T10X'ini aldı. Ayrıca bakanlar ve valiler gibi kamu görevlileri de T10X'i makam aracı olarak kullanmaya başladılar. mayıs ayı itibarıyla da kurada hak kazanan vatandaşlara araçları teslim edilmeye başlandı.

306 Tane Togg teslim edildi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023'te 306 adet Togg T10X teslim edildi. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, geçen ay toplam 2095 adet elektrikli araç satıldığını ve bunun 306'sının Togg'a ait olduğu bilgisini paylaştı.

Şahin, bu verilere göre Togg'un yüzde 14,61 pazar payına sahip olduğunu belirterek "TOGG satış rakamları ortaya çıktı. Mayıs ayı elektrikli otomobil pazarında beyana göre 2095 adetlik elektrikli otomobil satışının 306 adeti TOGG T10X V2 model olarak görünmekte. Yüzde 14,61 pazar payı hiç fena değil" dedi.

Togglar teslim edilmek üzere İstanbul'a gelmeye devam ediyor

Haberin yazıldığı tarihte, Togg'un web sayfasında T10X için belirlenen teslimat tarihi en erken Temmuz 2023 olarak gözüküyor. Aracın arkadan itişli ve 314 kilometre menzilli standart modeli 973 bin TL iken, 523 kilometre menzile sahip en yüksek modeli 1 milyon 250 bin TL'ye satılıyor.

Kaynak: Oksjien Haber