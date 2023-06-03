Asgari ücret için düğmeye basılıyor!
Asgari ücret için düğmeye basılıyor!
LGS yarın yapılacak
LGS yarın yapılacak
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
3 otomobil markası daha zam yaptı
3 otomobil markası daha zam yaptı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
28. Yasama Dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor

Kabine üyeleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Ekonomi'nin başına Mehmet Şimşek'in gelmesi kesin gibi değerlendirilirken, ekonomi içen en önemli kurum olan Merkez Bankası başkanlığına ise bir kadın başkanın geleceği iddia edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 09:10, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 09:16
Yazdır
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor

Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Merkez Bankası Başkanlığına Hafıze Gaye Erkan'ın getirileeceğini iddia etti.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

MERKEZ BANKASI'NA KADIN BAŞKAN

Mehmet Şimşek ekonominin başında tam yetkili olarak görev yapacak. İlk aşamada ekonomi bürokrasisini de düzenleyecek. Merkez Bankası başkanlığına Amerika'da parlak bir kariyere sahip olan Hafize Gaye Erkan getiriliyor. Merkez Bankası'na ilk kez bir kadın başkanlık yapacak. Hafize Gaye Erkan için "Müthiş Türk kızı" deniliyor. Dilerim güzel hizmetlere vesile olur.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Makine mühendisi bir baba ve matematikçi bir annenin kızı olarak 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun oldu. Üniversite sınavında Türkiye 26'ncısı olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü rekor puanla bitiren Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 Dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkanına sahip oldu.

HAFİZE GAYE ERKAN NEREDE ÇALIŞTI?

2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçildi. 2018 yılında San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listelerine seçildi.

Mart 2022'de Fortune 500 firması Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katılan Erkan, 2019'dan şirketin 2021'de LVMH tarafından satın alınmasına kadar Tiffany & Co. Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor.

First Republic Bank'ta yaklaşık sekiz yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi görevlerde bulundu.

Daha önce, Goldman Sachs'ta neredeyse on yıl geçirdi. Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak, büyük ABD bankalarının ve sigorta şirketlerinin Yönetim Kurullarına ve üst yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber