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'Edirne Meriç Sulaması'yla 78 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Edirne'de, DSİ tarafından yapımı devam eden "Edirne Meriç Sulaması" projesiyle Meriç Ovası'ndaki 78 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 10:00, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 10:15
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'Edirne Meriç Sulaması'yla 78 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Proje kapsamında Meriç Nehri'nden 2 pompa istasyonu ile alınacak su, 260 kilometre boru hattıyla arazilere ulaştırılacak.

Modern sulamayı yaygınlaştırmak ve çiftçilerin kazançlarını artırmak amacıyla uygulanan projeyle bölge çiftçileri, sulamalı tarım imkanlarından faydalanabilecek.

Proje kapsamında 2 yılda 225 kilometrelik boru döşendi. 60 bin dekar alandaki borulu şebeke imalatları tamamlandı. 2 pompa istasyonundan birinde de inşaat çalışmalarında sona gelindi.

- "İkinci ürünü ekebilecekleri bir düzen oluşması lazım"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, DSİ'nin önemli yatırımları hayata geçirdiğini söyledi.

Tarımdan elde edilen gelirin yükseltilmesinin en önemli yolunun sulanabilir tarım arazisi miktarını artırmak olduğuna dikkati çeken Kırbıyık, "Vatandaşlarımız sağ olsunlar, tarım arazilerinin tamamını etkin bir şekilde değerlendiriyor ve boşa bekletmiyor. Tarımsal hasılayı artırmak için sulu tarımı devreye koyup gerekirse ikinci ürünü ekebilecekleri bir düzen oluşması lazım." dedi.

Kırbıyık, yapımı devam eden Meriç Sulaması Projesi'yle binlerce dönüm arazinin suyla buluşacağını vurguladı.

- Devam eden projeler var

Sulamayla ilgili pek çok projenin sürdüğünü ifade eden Kırbıyık, Hamzadere ve Çakmak sulamaları, İpsala Karaağaç Göletiile Meriç Sulama projesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kırbıyık, DSİ'nin kentteki sulama projelerinin yatırım miktarının 7 milyar lira olduğunun altını çizdi.

Projelerin tamamlanmasıyla her geçen yıl sulanabilir arazinin artacağını vurgulayan Kırbıyık, özellikle kentin orta ve güney kesimindeki arazilerin suyla kavuşması için Hamzadere ve Çakmak sulamalarının önemine dikkati çekti.

Kırbıyık, Edirne'de 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı yapım ihalesinin ise 6 Haziran Salı günü gerçekleştirileceğini kaydetti.

- "Arazilerin yüzde 40'a yakını sulanabilir"

Vali Kırbıyık, Edirne'deki ekilebilir tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 40'ının sulanabilir durumda olduğunu söyledi.

Bu oranı çok hızlı ve kararlı adımlarla yüzde 60-65'ler seviyesine getirmeyi planladıklarını vurgulayan Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Edirne'nin tarımsal tecrübesi, kapasitesi bunun için son derece uygun. Geçtiğimiz yıl genel tarımsal hasılamız 17 milyar lira oldu. Bu bizim ölçeğimizdeki bir il için son derece önemli bir rakam.

TÜİK verilerine göre Edirne, kişi başına düşen tarımsal hasılada Türkiye'de ikinci sırada. İnşallah bu ve buna benzer adımlarla ben birinci sıraya da çok yakın bir zamanda ulaşacağımızı düşünüyorum."

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