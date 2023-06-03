Bursa'daki kazada yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti
Bursa'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 10:15, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 10:16
Yıldırım ilçesinde dün yaşanan kazanın ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Feyyaz Durbak (28), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durbak'a, Yakın Çevre Yolu 11 Eylül Bulvarı'nda bariyerleri aşarak yolun karşısına geçtiği sırada, İ.G. idaresindeki 06 AOF 69 plakalı otomobil çarpmıştı.
Yaralanan Durbak, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.