CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 10:45, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 11:08
CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı.
PM'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantısı başladı.
Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.