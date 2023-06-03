Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan son iki binadan biri daha kontrollü şekilde yıkıldı

Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde ağır hasar alan son iki binadan biri daha planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkıldı.

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