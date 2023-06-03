AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu

AK Parti'nin Meclis'teki yeni yönetim kadrosu belli oldu. AK Parti'nin Meclis'teki A Takımı'nın Başkanlığına Abdullah Güler getirildi. Güler AK Parti'nin yeni dönemdeki Grup Başkanı olurken, ÖZlem Zengin de Grup Başkanvekili seçildi.

AK Parti'nin Meclis'teki A Takımı belli oldu. Abdullah Güler AK Parti'nin yeni dönemdeki Grup Başkanı olarak seçildi. Grup Başkanvekili ise Özlem Zengin oldu.

AK Parti Grup Başkanlığına Abdullah Güler, Grup Başkanvekilliğine ise Muhammed Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta seçildi.