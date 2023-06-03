Ali Yalçın'dan Bakanlık Müftteşi sendika adayına tepki

Ali Yalçın'ın sosyal medyadan açıklaması:

MEB hukuk ve kural tanımazlığa ortak olmamalı, gereğini yapmalıdır. Bakanlık müfettişleri sendikalara üye olamazken İsa Barış isimli bakanlık müfettişi, Çankaya ilçesinden bir sendikanın adayı olarak seçimlere katılıyor ve afişlerde yer alıyor.

Şimdi aynı müfettiş Manisa'ya LGS için görevlendirme yazdırıyor ve Manisa'nın LGS hazırlıklarını denetleme, kontrol etme yerine #İLKSAN seçimlerine müdahale için uğraşıyor.

İLKSAN Denetleme Kurulu üyesi olarak İLKSAN Manisa Temsilcisini seçmek için yapılacak seçimde oy kullanacak temsilcileri arayarak baskı kuruyor.

MEB, sessiz kalarak müsade ettiği bu hukuk ve kural tanımamazlık ile denetim görevinin saygınlığını, güvenirliliğini kendi eliyle yerle yeksan ettiğini görmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığın ve İLKSAN'ın itibar ve saygınlığını yok eden bu hukuk, kural tanımazlığa artık dur demelidir.

İzleyici olmaktan çıkmalı bu suçun ortağı olmaktan da kurtulmalıdır.