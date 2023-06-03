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Antalya'da orman yangınlarına ilk müdahale süresi 12 dakikaya düştü

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, envanterlerine katılan yeni yangın söndürme helikopterleri, uçaklar ve İHA sayesinde güçlerini artırdıklarını belirterek, yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya düşürdüklerini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 14:41, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 14:43
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Antalya'da orman yangınlarına ilk müdahale süresi 12 dakikaya düştü

Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinenin aksine orman teşkilatının yılın 12 ayı yangınla mücadele ettiğini söyledi.

Yangın mevsiminin ardından, yanan sahaları rehabilitasyona aldıklarını ve orman personelini eğittiklerini anlatan Dikici, Türkiye'deki tek yangın eğitim merkezinin Antalya'da olduğunu hatırlattı.

Dikici, 2023'te yangın mevsiminde 6 uçak, 1 insansız hava uçağı, 1'i idare için 10 helikopter, 51 ilk müdahale aracı, 106 arazöz, 2'si ağır tonajlı 35 su ikmal aracı, 11 dozer, 14 greyder, 10'u idare için 12 treyler ve 8 ekskavatörle mücadele edecekleri vurguladı.

Tüm ekipmanlarla yangın mevsimine hazır olduklarına işaret eden Dikici, şunları kaydetti:

"Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Orman Genel Müdürlüğümüz yeni arazözler, pikaplar, dozerler, greyderler gönderdi. Bu yıl itibarıyla yine 100 noktanın üzerinde yerde konuşlanacağız. Eksik olan işçilerimizin ihalelerini yaptık. Haziran ayı sonu itibarıyla onları da takviye edeceğiz. Bu yıl toplamda yine dokuz tane söndürme helikopterimiz, bir tane idari helikopterimiz var. Bunların söndürme helikopterlerinin iki tanesi 10 ton, diğerleri 2,5 ton su atabilen kapasitede. Bunları Antalya'mıza, havalandıktan sonra 10-15 dakikada yangına ulaşabilecek şekilde dağıttık."

- Antalya'da helikopterler için 240 noktada yangın havuzu bulunuyor

Dikici, Antalya'da 240 noktada helikopterler için yangın havuzu olduğunu, bunlara 13 daha ilave edeceklerini belirtti. Orman Genel Müdürlüğünün Antalya'ya İHA gönderdiğini aktaran Dikici, artık 24 saat havadan her yeri gözetleme imkanları olduğunu söyledi.

Genel müdürlüklerinin stratejisinin yangın başladığı andan 15'inci dakikada yangına müdahale edebilmek olduğunu vurgulayan Dikici, "Antalya olarak gücümüzü biraz daha artırdık, yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya düşürdük. Ama nihai hedefimiz 10 dakika civarına indirmek. Bunun için çabalıyoruz." diye konuştu.

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