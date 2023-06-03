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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Anne Mevlüde Üçdağ:- "Hiçbir şekilde yılmayacağım. Onlardan hiçbir şey talep etmiyorum. Hakkım olan ve büyüttüğüm evladımı istiyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 14:50, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 14:48
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1370'inci gününde devam ediyor.

Eylemde yer alan anne Mevlüde Üçdağ, evladı Ramazan için mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

Oğluna hasret kaldığını anlatan Üçdağ, şöyle konuştu:

"Evladımı özledim. 9 yıldır sesini hiç duyamadım, haber alamadım. Hiçbir şekilde yılmayacağım. Onlardan hiçbir şey talep etmiyorum. Hakkım olan ve büyüttüğüm evladımı istiyorum. 42 evladımız geldi. Oğlum seni ben de bekliyorum."

Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Hacı Göger de evladı için sonuna kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

Göger, "Eylem kararlığımız devam edecek. Evlatlarımızın peşini bırakmıyoruz, bırakmayacağız da." dedi.

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