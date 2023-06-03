Kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 488 bin lira ceza
Bingöl'de ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan iki kişiye 488 bin 630 lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 15:00, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 15:02
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında kent kırsalında bir aracı durdurdu.
Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, 26 kilogram salep soğanı ele geçirildi.
Sürücü ile araçtaki bir kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 488 bin 630 lira ceza verildi.
Ekipler, salep soğanlarının tekrar doğaya ekimini gerçekleştirecek.