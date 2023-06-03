CHP'de yeni MYK belli oluyor

CHP'de olağan kurultay süreci de başlatıldı. Kılıçdaroğlu kurultayın en erken tarihte yapilmasi için "hazırlıklara başlayın" talimatı verdi.

Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.

Şu sıralarda kritik bir toplantı yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni MYK'yı Parti Meclisi toplantısının ardından belirleyecek.

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