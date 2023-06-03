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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 16:45, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 16:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıkan Erdoğan'ın, ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek gösterilecek rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacak 28. Dönem Milletvekillerini belirleyen milletimiz 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda da şahsımıza yüzde 52,18 oy oranı ile yine büyük bir teveccüh gösterdi. Hamdolsun bir 5 sene daha ülkemize ve necip milletimize hizmet etmecek olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güvenoyu aldığı bu seçimlerin milletimiz önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızla sarıp söz verdiğimiz gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin, ruhun şad olsun."

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