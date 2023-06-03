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Kocaeli'de uygunsuzluk tespit edilen tesislere 31,6 milyon lira ceza

Kocaeli'de, son 5 ayda yapılan denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen 41 tesise 31 milyon 695 bin lira idari ceza uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 17:24, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 17:26
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Kocaeli'de uygunsuzluk tespit edilen tesislere 31,6 milyon lira ceza

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli faktörlere bağlı olarak iklim değişikliğinden toprak, su ve havanın kirlenmesine, biyolojik zenginliğin azalmasına kadar baş gösteren sorunların, tüm insanlığı tehdit eden boyuta ulaştığını belirtti.

"3 milyon 520 bin 190 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır"

Tabiatı korumanın, küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmanın, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin insani görevi olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüşümünün sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayeleri ve öncülüğünde 2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 23 Şubat 2018'den 1 Haziran 2023'e kadar Valiliğimiz kompleksinde 72 bin 100 kilogram atık kağıt, 5 bin 230 kilogram atık cam, 2 bin 545 kilogram atık metal ve 4 bin 210 kilogram atık plastik toplanmış ve geri kazanım firmasına teslimatı yapılmıştır. Bu sayede 1224 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. İlimiz genelinde ise proje başlangıcından itibaren 207 bin 70 ton atık kağıt, 93 bin 46 ton atık cam, 117 bin 795 ton atık metal ve 98 bin 96 ton atık plastik toplanmış, toplanan atık kağıtlarla 3 milyon 520 bin 190 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır."

Kentte 6 ayda 1041 tesis denetlendi

Valilik koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yılın 5 ayında 1041 tesisin denetlendiğini aktaran Yavuz, uygunsuzluk tespit edilen 41 tesise 31 milyon 695 bin 143 lira 44 kuruş idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Kocaeli'de çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi, doğal kaynaklar ve zenginliklerin muhafazası, kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde çalışmalara devam edildiğini belirten Yavuz, "Unutmayalım ki çevre konusunda atacağımız adımlar, çocuklarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırım ve geleceğimizin güvencesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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