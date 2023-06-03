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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlendi. Seçim döneminin sona erdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 milyonun tüm fertlerinin bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var. Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 17:59, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 19:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var

Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın göreve başlama törenine 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Töreninimize teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oylarıyla destek ve teveccühleriyle buna vesile olan aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sandıklara giderek demokrasimize güç katan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum.

"MİLYONLARCA MAHSUNUN DUASINI ALDIK"

6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıkları, oy tercihlerinden dolayı sayısız hakarete maruk kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Bu seçimlerde sadece kendi insanımızın desteğini almadık, dünyanın dört bir yanında umutlarını bizlere bağlamış yüz milyonlarca mahsunun duasını aldık. Seçimleri müteakip sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız.

"85 MİLYONUN TAMAMINI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ"

5 sene daha Türkiye'ye Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. Seçim dönemi 28 Mayıs tarihi itibarıyla sona ermiştir. 85 milyonun tüm fertlerinin bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var.

"BÜYÜK KUCAKLAŞMAYA İHTİYAÇ VAR"

Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil; muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz. 'Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim' diyoruz. Bu samimi çağrımızın tüm renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonda karşılık bulacağına inanıyorum. Türkiye'nin her bir vatandaşının enerjisine, katkısına, fikrine ihtiyacı var. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kilitlenmesine ihtiyacı var. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var.

"İLK KABİNE TOPLANTISI SALI GÜNÜ"

Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Yeni kabineyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.

Seçimler sonrasında iç muhasebesine yapan bir geleneğe sahibiz. Her seçim sonrasında yeni bir sayfa açtık. Muhalefet kendi küçük hesaplarının peşine düştü. Başarısızlıklarının sebebini vatandaşta aradılar.

Artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Geçmişteki hatalardan ders çıkararak istikbali inşa etmenn gayreti içinde olmalıyız. Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir kenara bırakalım.

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