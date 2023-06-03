TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı belli oldu
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 597'ye ulaştı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 19:25, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 19:27
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.
Kayıt işlemleri, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin yemin töreninin başlamasının ardından kayıt ofislerinde devam ediyor.
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı bugün itibariyle 597'ye ulaştı.