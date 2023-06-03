Yeni kabine bugün belli oluyor...

"İnşallah bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli irade tarafından 2014 yılında getirildiği Cumhurbaşkanlığı makamındaki yeni dönemine Meclis'te yemin ederek resmen başladı

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