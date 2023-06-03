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Türkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştı

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan ilk kafile Suudi Arabistan'ın Mekke kentine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 20:31, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 20:33
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Türkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hac farizasını yerine getirmek üzere Türkiye'den yola çıkan hacı adayları kutsal topraklara ayak bastı.

Mekke'de güllerle karşılandılar

Açıklamada, "2023 yılı hac organizasyonu kapsamında yola çıkan Rahman'ın misafirleri Mekke'de güller ile karşılandı." denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giden hacı adayları önce Medine'ye ulaşmış, ardından Mekke'ye doğru yola çıkmıştı.

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