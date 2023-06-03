Yusuf Tekin 5 yıl sonra Bakan olarak döndü

1970 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Yusuf Tekin Erzurum'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1994'te bitiren Yusuf Tekin, mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başladı.

Siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisans ve 2002'de doktorasını tamamlayan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Söz konusu fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl Siyaset ve Sosyal Bilimler (Siyasal Hayat ve Kurumlar) alanında doçent oldu.

2013'te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başlayan Yusuf Tekin 2018 yılına kadar bu görevini yürüttü. Tekin, 2016 yılındaki FETÖ darbesi sırasında Bakanlıkta Müsteşar olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında kararlı politikalarla FETÖ'yle ilişkili personelin meslekten ihracını sağladı.

Yeni hükümet sistemi ile birlikte müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında Tekin öğretim üyeliğine görevine geri döndü ve 2018 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne profesör olarak atandı.

Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018 tarihinden bu yana Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütüyordu.

Evli ve üç çocuk babası Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.

