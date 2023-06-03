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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak atandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 23:21, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 23:23
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Milli Savunma Bakanı olan Güler, 1954'te Ardahan'da doğdu. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olan Güler, 1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Güler, 1986'da Kara Harp Akademisinden, 1988'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

Kurmay subay olarak 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekat Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'nci Piyade Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında İtalya Napoli'de konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüten Güler, 2001'de Tuğgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneral rütbesiyle 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Güler, 2005'te Tümgeneral oldu.

2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Güler, 2009'da Korgeneralliğe terfi etti.

Korgeneral rütbesiyle 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunan ve 2013 Yüksek Askeri Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi eden Güler, 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay 2'nci Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü.

Cumhurbaşkanlığının 9 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan ve TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip Güler, evli ve 1 çocuk babası

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