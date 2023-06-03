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Yeni kabinede iki isim değişmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerini sürdürecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 23:25, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 23:31
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Yeni kabinede iki isim değişmedi

Kabinede değişmeyen iki isim Koca ve Ersoy

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de yerlerini alarak, eski kabineden yeni listede tekrar yer alan iki bakan oldu.

Konya'da 2 Ocak 1965'te doğan Bakan Koca, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi ise Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan Koca, ihtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda çeşitli atılımlar gerçekleştiren Koca, başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009'da yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği üyeliği, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Bakan Ersoy'un özgeçmişi

1968'de İstanbul'da doğan Ersoy ise İstanbul Alman Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.

Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişi olan, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi Mehmet Nuri Ersoy, 2012'de cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı.

Turizm sektöründe adından söz ettiren isimler arasına yerleşen, binlerce kişiye istihdam sağlayan Ersoy, evli ve iki çocuk babası.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kültür ve Turizm Bakanı, Koca ise Sağlık Bakanı olarak açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi açıkladı

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