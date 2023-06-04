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Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, teşekkür mesajı yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 07:34, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 07:22
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Yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan teşekkür mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görevi üstlenen bakanlara başarılar dileyen Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Çeşitli kanallarla tebriklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Millete hizmet yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

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