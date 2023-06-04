Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı

28'inci Yasama Dönemi ant içme töreninden sonra resmen görevine başlayan TBMM Genel Kurulu'nun önündeki ilk gündem maddesi yeni Meclis Başkanı'nın seçimi olacak. Anayasa gereği, milletvekilleri ant içtikten 5 gün sonra Meclis Başkanı seçim işlemlerinin başlatılması gerekiyor. Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin törenin ardından Meclis Başkanlığı için takvimin işlemeye başladığını duyurdu.

Bahçeli, "Meclis'in toplandığı 2 Haziran 2023 Cuma gününden itibaren beş gün içinde Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre, Başkan adayları 6 Haziran 2023 Salı günü saat 24.00'e kadar bildirilebilecektir. Meclis Başkanı seçimine 7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te başlanacaktır" dedi.

SEÇİM EN FAZLA 4 TUR



TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (400 oy), üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda hiçbir aday 301'i geçemez ise üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda en çok oyu almak için yarışacak. Cumhur İttifakı partilerinin toplam vekil sayısı 323 olduğu için seçimin üçüncü turda bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TBMM'de ziyaretçi rekoru



TBMM Genel Kurulu 28'inci Dönem, milletvekillerinin yemin töreni ile başladı. 10 saat 27 dakika süren açılış birleşiminde, Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli, oturuma biri akşam yemeği olmak üzere üç kez ara verdi. Yeminler dün gece 00.27'de tamamlandı. 6 milletvekili metni yanlış okudukları gerekçesiyle ikişer kez yemin etti. Yeni vekillerden 322'si yeminlerini tamamlarken, 10 milletvekili ise yeminini henüz gerçekleştirmedi.TBMM Genel Kurulu'na ziyaretçi akını da yaşandı. 13 bin ziyaretçinin geldiği TBMM'de, dinleyici localarında sık sık yükselen slogan ve ıslıklar üzerine Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli kalabalığı sessiz olmaları yönünde ikaz etti.

Uğur Duyan