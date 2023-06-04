Meteorolojiden il il 'kuvvetli yağış' uyarısı

LGS merkezi sınavı başladı
LGS merkezi sınavı başladı
İşte yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler
İşte yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler
Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliydi: Yeni Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekiliydi: Yeni Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Vize engeline çare zoraki vatandaşlık
Vize engeline çare zoraki vatandaşlık
Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı
Meclis Başkanlığı için geri sayım başladı
Hizmet kabinesi
Hizmet kabinesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu
Yeni kabinede iki isim değişmedi
Yeni kabinede iki isim değişmedi
Yusuf Tekin 5 yıl sonra Bakan olarak döndü
Yusuf Tekin 5 yıl sonra Bakan olarak döndü
Ankara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyor
Ankara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyor
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı belli oldu
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var
Emeklinin gözü kademeli zam planında
Emeklinin gözü kademeli zam planında
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu
AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu
Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gidiyor
Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gidiyor
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı
Asgari ücret için düğmeye basılıyor!
Asgari ücret için düğmeye basılıyor!
LGS yarın yapılacak
LGS yarın yapılacak
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
3 otomobil markası daha zam yaptı
3 otomobil markası daha zam yaptı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteorolojiden il il 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 08:17, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 08:04
Yazdır
Meteorolojiden il il 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Giresun ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması beklenmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber