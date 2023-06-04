Sibel Koçan cinayetinden çarpıcı detaylar! SAS Holding suikastını böyle planladılar

İstanbul Ataşehir'de 2021 yılının haziran ayında SAS Holding yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın gasp edilerek öldürülmesine ilişkin davaya sanıkların arasındaki irtibatı, soygunun anında nerede oldukları ve olayın ne denli planlandığına ilişkin çarpıcı bir rapor geldi.

GASPÇILARA DİRENDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç olayın işlendiği gün Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte 10 milyon liranın içinde olduğu valizlerle holdingin önüne geldi. Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kar maskeli kişiler indi.

Sibel Koçan'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı.

GASPÇI VE YARDIMCILARI GÜN VE SAATİ ÖĞRENDİ

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelileri tespit etti. Şirkette yatırımcı olan ve şirkette dönen büyük paralardan haberdar olup para akışını, nakliyesini, tarihini ve saatini öğrenen 12 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden aralarında gaspçılar Engin Varli ve Bülent Şekergümüş'ün de olduğu 6'sına "kasten öldürme" ve "silahla yağma" gibi birçok suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıla, diğer 6 şüpheliye de "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BİZ YOKUZ" SAVUNMALARI ÇÖKTÜ

Dava sürerken şüphelilerin olay günü nerede olduğu, birbirleriyle irtibatlı olup olmadığı, kaç kez görüştükleri gibi bilgileri içeren bilirkişi raporu dosyaya ulaştı.

Dosyaya gelen raporda gaspçılara yardım eden ve olay yerinde olmadığını iddia eden bazı şüphelilerin de telefon sinyallerine göre olay yerine 120 metre, bazılarının ise 350 metre mesafede bulunduğu tespit edildi.

256 ARAMAYLA OLAYI PLANLADILAR

Öte yandan soygunu sanıklardan Ziyattin Oğlin ile bir fırında planladığı ortaya çıkan yatırımcı ve olayda gaspçı olan sanık Engin Varlı'nın diğer gaspçı Bülent Şekergümüş ile olaydan bir ay önce arasında en uzunu 115 saniye olan 256 ayrı arama ve mesajlaşma yaptığı belirlendi.

Bu aramalarla korkunç olayın planlandığı değerlendiriliyor.

ARZU KAYA