Otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı
İstanbul Kağıthane'de halk otobüsünün şoförü motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin, "Tüpü sık, üflemeyle sönmez" uyarısıyla elindeki yangın tüpünü kullanan şoför alevleri söndürdü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 09:57, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 09:52
Çarşamba günü öğle saatlerinde, Seyrantepe'de seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan İETT'ye bağlı halk otobüsünün şoförü motor kapağını açtı.
Alevle karşılaşan otobüs şoförü, yangın tüpünü alıp geldiğinde ne yapacağını şaşırınca motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.
Olayı gören vatandaşlar, "Tüpü sık, üflemeyle sönmez" şeklinde uyarıda bulunurken, otobüs şoförü elindeki yangın tüpünü sıkarak yangını söndürdü.