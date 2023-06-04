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Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay satışlarda ilk 3'te Fiat, Opel ve Peugeot markaları yer aldı. Mayısta 306 Togg T10X, 96 Porsche, 86 Maserati, 57 Lexus, 32 Jaguar, 5 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 11:02, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 13:14
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Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Opel ve Peugeot oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 seviyesinde gerçekleşti.

Mayısta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 79,9 yükselişle 24 bin 138'e ulaştı. Böylece otomotiv satışlarındaki rekor serisi mayıs ayında da devam etti.

- Toplam pazarda ilk 5

AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 18 bin 844 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 671 adetle Opel ve 9 bin 954 satışla Peugeot takip etti.

Renault, 9 bin 553 satışla dördüncü ve Ford 9 bin 253 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil satışları

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 13 bin 624 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 798 satışla Opel ve 8 bin 554 satışla Renault izledi.

Volkswagen, 7 bin 512 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 6 bin 855 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

- Mayısta 306 adet Togg satıldı

ODMD marka listesine Togg ve Çinli Leapmotor'un da dahil olmasıyla marka sayısı 48'e çıktı. Geçen ay Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un satışları mayıs ayı için 306 adet olarak gerçekleşti.

Lüks otomobil grubunda mayısta 96 Porsche, 86 Maserati, 57 Lexus, 32 Jaguar, 5 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 6 bin 58 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 5 bin 220 satışla Fiat ve 3 bin 99 satışla Peugeot izledi.

Citroen, 2 bin 921 satışla dördüncü ve Opel 1.873 satışla beşinci oldu.

Mayıs ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO42842800428428
ASTON MARTIN550055
AUDI2,0062,006002,0062,006
BENTLEY110011
BMW2,1572,157002,1572,157
CHERY3,5093,509003,5093,509
CITROEN5,6075,6072,9212,92108,5288,528
CUPRA45145100451451
DACIA2,8372,837002,8372,837
DFSK3535003535
DS43343300433433
FERRARI220022
FIAT13,49912513,6244,8194015,22018,31852618,844
FORD743,1213,1956,029296,0586,1033,1509,253
HONDA02,2282,228002,2282,228
HYUNDAI3,3826103,9925135133,3821,1234,505
ISUZU05224629852246298
IVECO03333330333333
JAGUAR3232003232
JEEP32532500325325
KARSAN0373737037
KIA1,8901,89013013002,0202,020
LAMBORGHINI000000
LAND ROVER19219252520244244
LEAPMOTOR5050005050
LEXUS5757005757
MASERATI8686008686
MAZDA2020002020
MERCEDES-BENZ1,2561,25611711701,3731,373
MG79079000790790
MINI31531500315315
MITSUBISHI24240002424
NISSAN1,0661,0660001,0661,066
OPEL8,7988,7981,8731,873010,67110,671
PEUGEOT6,8556,8553,0993,09909,9549,954
PORSCHE9696009696
RENAULT7,4841,0708,5549999997,4842,0699,553
SEAT83183100831831
SKODA2,7592,759002,7592,759
SKYWELL5050005050
SMART00000
SSANGYONG16161041040120120
SUBARU16316300163163
SUZUKI22722700227227
TOGG30630603060306
TOYOTA2,9398963,8359329322,9391,8284,767
VOLKSWAGEN7,5127,5121,4521,45208,9648,964
VOLVO60360300603603
TOPLAM:27,68459,53487,21810,93713,20124,13838,62172,735111,356

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