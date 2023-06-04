Yerel mahkemedeki hakim, bu sefer üst mahkemede karşılarına çıktı
Ankara'da yerel mahkemede görülen maddi tazminat davasına bakan hakimin istinafa tayini çıktı. Yerel mahkemedeki dosyanın istinaf başvurusu da kendisinin başkanı olduğu daireye düştü. Avukat Fırat Bilici'nin dosyayla ilgili reddi hakim talebi ise daire üyeleri tarafından reddedildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 11:58, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 13:07
Ankara'da maddi tazminat davasında taraf olan Avukat Fırat Bilici, dosyanın karara bağlanmasının ardından karara itiraz etmek için üst mahkemeye başvurdu. Yerel mahkemede görev yapan hakimin, tayininin çıkmasının ardından istinafta daire başkanı olduğunu gören Avukat Bilici, dosyadan çekilmesi için dilekçe verdi. Başkanın "benim dosyadan çekilmem gerekir" diye mütalaa vermesine rağmen aynı dairedeki üyeler, ilk derece mahkemesi dosyasında hakim olarak görev aldığı, dosyanın başka bir hakim tarafından karara çıkartıldığı, dolayısıyla çekilmenin uygun olmadığına dair bir karar verdi. Avukat Bilici ise dairedeki üyeler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na