MSB: TSK, Kosova'ya intikale başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun Kosova'ya intikale başladığını bildirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 14:47, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 15:23
Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da tırmanan gerginlik sonrası 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun bölgede görevlendirildiğini hatırlattı.
Türk komandoların Kosova'ya intikale başladığı açıklandı.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde komandoların fotoğrafları ile onları taşıyan uçağın kalkışına yer verildi.
Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı.#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uuCyGs7eV0T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2023