Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki 5 önemli isim: Dış basının odak noktası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında yapılan seçimlerde yirmi yıllık iktidarını uzatmasının ardından dün ekonomi ve dışişleri bakanlıklarının yeni bakanlarını da içeren hükümetinin yeni kabinesini belirledi. İşte kabinede yer alan kilit isimler:

Mehmet Şimşek - Hazine ve Maliye Bakanı

Eski ekonomi bakanı Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Şimşek, 2009-2018 yılları arasında ekonomi bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde finans piyasaları tarafından büyük takdir görmüştü. Şimşek'in atanması, yüksek enflasyona rağmen düşük faiz oranları ve piyasalar üzerindeki ağır devlet kontrolü ile desteklenen alışılmışın dışındaki politikalardan bir sapma sinyali olarak görülüyor. Şimşek, siyasi görevlerinden önce ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde ve daha sonra Merrill Lynch'te ekonomist olarak çalıştı. Pragmatik yaklaşımıyla tanınan Şimşek, büyümeyi teşvik etmeyi, yabancı yatırımları çekmeyi ve mali disiplini sağlamayı amaçlayan ekonomik reformları savunuyordu.

Hakan Fidan - Dışişleri Bakanı

Fidan, en uzun süre görev yapan diplomatlardan biri olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine Dışişleri Bakanı olarak atandı. Erdoğan'ın en yakın sırdaşlarından biri olan Fidan, 2010 yılından bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başındaydı ve daha önce de başbakanlık ofisinde Erdoğan'a danışmanlık yapıyordu. Fidan 1986-2001 yılları arasında orduda astsubay olarak görev yaptı ve 2003-2007 yılları arasında Türk Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nı yönetti. 2012 yılında Fidan, MİT'in Oslo'da PKK gizli barış görüşmeleri yapması nedeniyle bir soruşturmaya konu oldu ancak daha sonra bu soruşturma kapatıldı.

Yaşar Güler - Milli Savunma Bakanı

Yaşar Güler, Savunma Bakanı olarak atandı. 49 yıldır silahlı kuvvetlerde görev yapan 69 yaşındaki Güler, 2018 yılından bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütüyordu. Selefi Hulusi Akar'ın savunma bakanı olmasının ardından bu göreve atanan Güler, Türkiye'nin 2019 ve 2020'de Suriye'ye yaptığı askeri harekatlar sırasında genelkurmay başkanıydı ve daha sonra burada ve Irak'ta düzenlenen askeri operasyonları da yönetti.

Cevdet Yılmaz - Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Ortodoks bir ekonomi yöneticisi olan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı. Yılmaz daha önce Kalkınma Bakanlığı, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. 56 yaşındaki Yılmaz, Kasım 2020'den bu yana TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Ali Yerlikaya - Içişleri Bakanı

Ali Yerlikaya, 2018'den bu yana görevi sürdüren Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı olarak atandı. Yerlikaya 2018 yılından bu yana İstanbul Valiliği görevini yürütüyordu. 55 yaşındaki Yerlikaya daha önce Gaziantep, Tekirdağ, Ağrı ve Şırnak illerinde valilik görevlerinde bulundu.