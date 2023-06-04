AFAD'dan Ankara için sel uyarısı

Ankara'nın Beypazarıi ilçesinde dün başlayan yağış nedeniyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı.

Yolda kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tıkanan rögar ve su kanallarının açılması, yolların temizlenmesi için çalışmaları sürüyor.

AFAD'DAN UYARI

AFAD ise, Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın akşama kadar devam edeceğini belirtti. Öte yandan vatandaşlar ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara uyarıldı.

AFAD, taşkın riskine karşı da dere yataklarından uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

BELEDİYE SAAT VEREREK UYARDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi de saat 14.00'ten sonra uyarıda bulunarak kentin batısından iki ayrı kuvvetli-gök gürültülü yeni bir sağanak yağış kütlesinin etkili olacağını duyurdu.

Kuzeyden giriş yapan kütlenin saat 11.15'ten 13.00'e kadar Kızılcahamam, Kahramankazan, Bağlum, Güzelyurt, Yakupderviş, Peçenek, İncirlik, Kınık, İnceğiz, Akıncı Mah. ve civarı mevkilerde kuvvetli yağış bırakması beklenmekte olduğunu ifade eden ABB, "Saat 13.15'ten itibaren ise Törekent Mah, Harikalar Diyarı Kavşağı, Optimum Kavşağı, Ayaş Yol Ayrımı, Aile Yaşam Merkezi ve civarı mevkilerde yoğun yağış bırakması beklenmektedir. Saat 13.45'ten 18.00'e kadar ise Sincan OSB Metro İstasyonu, Fevzi Çakmak Mah, Göksu kavşağı, Yaşamkent kavşağı, Gordiyon AVM, Ümitköy Kavşağı, Jandarma Kavşağı, Tüvtürk Kavşağı ve civarı kuvvetli yağış bırakacağı beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Belediye'den yapılan açıklama şöyle:

"Eş zamanlı olarak başka bir kütlede Bağlum, Güzelyurt ve civarı mevkilerde yoğun yağış bırakacaktır. Saat 14.00'ten 16.30'a kadar ise Kuğulu-2 Altgeçidi, Taurus AVM Önü, Mevlana Bulvarı, Kepekli Rampası, Dikmen Keklikpınarı, Jandarma altgeçidi, Alacaatlı, Banga Bangu Kavşağı, Konya kapısı, Bilkent, Yukarı Dikmen Mah., Mamak merkez, Siteler, Yakupabdal başta olmak üzere tüm şehir merkezinde kuvvetli/fırtınalı yağış beklenmektedir. Batıdan giriş yapan kütle saat 14.00'ten 15.15'e kadar Elmadağ, Hasanoğlan, Ankara-Kırıkkale Karayolu, Elmadağ Bahçelieveler Mah. ve civarı mevkilerde yoğun yağış bırakacaktır. Saat 16.00'da Bala kuzeyinde anlık olarak oluşabilecek başka bir yağış kütlesi de Bala ve civarı mevkilerde sel ve su baskını oluşturacak seviyede yağış bırakabilecektir. Yağışın ilimizde saat 19.30 itibariyle tümüyle etkisini yitirmesi beklenmektedir.

Büyükşehir Belediyemiz ilgili tüm ekipleri ile teyakkuz halinde bölgelerde konuşlanmış olup vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz.