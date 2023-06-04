Resmi Gazete'de iki önemli atama kararı yayınlanabilir
5 Haziran tarihli Resmi Gazete'de 2 önemli atama kararı yayınlanabilir
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 15:27, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 15:29
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre, 5 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete'de MİT Müsteşarlığı'na İbrahim Kalın'ın ataması yayınlanabilir.
Yine İstanbul Valiliğinden İçişleri Bakanlığı'na atanan Ali Yerlikaya'nın yerine de yeni bir Vali'nin ataması bekleniyor.