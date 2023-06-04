Bakan Koca'dan yeni dönem mesajı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, önceki kabinede birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür mesajını paylaştı. "Önceki kabinede birlikte görev yaptığımız bakan arkadaşlarıma yakından tanık olduğum başarıları sebebiyle teşekkür ediyorum. Yeni kabinede beraber görev yapacağımız arkadaşlarımı kutluyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum. Ortak hayalimiz Türkiye Yüzyılı için çalışacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Fahrettin Koca, yeni dönemde de Sağlık Bakanı olarak atandı.

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