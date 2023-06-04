Süper Lig'de derbi zamanı

Nef Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveria, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, Emre Mor (İrfan), Valencia, Batshuayi

Galatasaray, derbiye şampiyon unvanıyla çıkacak. Ligde 36 haftadaki 34 müsabakada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 82 puan topladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye karşı 5 puanlık fark yakalayan Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu garantiledi.

Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti.

Sezonu ikinci sırada kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-0 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek, şampiyonluğun kaybedilmesiyle üzülen taraftarını derbi galibiyetiyle mutlu etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaline de moralli çıkmayı hedefliyor.

Süper Lig'de sezon iki takım için kapanıyor

Bu karşılaşmayla iki takım için de sezon tamamlanmış olacak.

Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular, derbinin ardından tatile çıkacak. Fenerbahçe ise gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikecek.

Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızlı ekip, son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılılar derbiye tam kadro

Galatasaray, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak. Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara dönecek. Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro olacak.

Sarı lacivertlilerde 3 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, dev müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.

Galatasaray kupasını alacak

Bu arada şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak. Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.