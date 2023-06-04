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Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan 'anayasa' açıklaması

Yeni kabinede Adalet Bakanı olan Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı. Tunç, "28'inci dönem parlamentomuzda bir yeni anayasa, demokratik, sivil anayasa ile ilgili olarak bir uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 16:37, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 17:59
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Yılmaz Tunç, Bakanlık'ta düzenlenen devir teslim töreni ile Adalet Bakanlığı görevini Bekir Bozdağ'dan devraldı. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edip görevi gönül rahatlığı ile emanet ettiğini belirterek, "Yılmaz Tunç beyefendi, partide ortaya koyduğu başarıyla adalet politikalarının görünmez yardımcılarındandı. Bugüne kadar bakan-bakan yardımcısı gibi çalıştık. Önümüzdeki politikaları etkin bir şekilde uygulayacaktır. Bizden aldığı bayrağı daha ileriye götüreceğine yürekten inanıyorum. Yolu, bahtı açık olsun" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yeni kabinenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Tüm bakanlarımıza başarılar diliyorum. Bu onurlu görevi taktir ve tensipleriyle tarafımıza tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 'Türkiye Yüzyılı'nı başlatan aziz milletimize de çok teşekkür ediyorum. 21 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yönetim ve siyaset anlayışımızın temelinde hep adalet vardı. Adaletin temelinde de insan vardır. Bu anlayışla ülkemizde demokrasimizin güçlenmesi, hukuk devletinin tahkimi yolunda çok önemli reformlara imza attık. Temel kanunların yenilenmesinden, adalet teşkilatımızın, fiziki ve teknik altyapının güçlendirilmesine kadar, insan hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasından vesayetçi anlayışın ortadan kaldırılmasına kadar sessiz devrim sayılacak icraatlara 21 yıl boyunca imza attık. Yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının güçlendirilmesi, hak arama yollarının artırılması için çok sayıda yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planlarında ortaya konulan hedefler doğrultusunda çok önemli mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları milletimiz için hayata geçirdik. Anayasamızın vesayetçi anlayıştan arındırılması yolunda önemli anayasa değişikliklerini hayata geçirdik. Şimdi inşallah 28'inci dönem parlamentomuzda bir yeni anayasa, demokratik, sivil anayasa ile ilgili olarak da bir uzlaşmanın sağlanması da en büyük temennimiz olacaktır. Görevi onurla devraldığım değerli Bakanım Sayın Bekir Bozdağ, çok önemli roller üstlendi. Adalet Bakanlığı gibi çok önemli bir görevi kendilerinden devralmaktan büyük bir onur duyuyorum. Önceki dönem bakanlarımızın başlatıp devam ettirdiği hizmetleri, kesintisiz sürdürmenin gayreti içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Bakanlıklarda devir teslim başladı

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