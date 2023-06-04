Bodrumspor finalde
Spor Toto 1. Lig Play-off 2. tur rövanş maçında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 yenerek finalde Pendikspor'un rakibi oldu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 18:18, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 18:19
Bodrumspor, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İstanbul ekibi Eyüpspor'u konuk etti.
Ege ekibi 90+2'de Üzeyir Ergün ve 90+8'de Süleyman Özdamar'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bodrumspor bu skorla finalde Penikspor'un rakibi oldu.
Play-off'un ilk maçında İstanbul'da kazanan ekip 1-0'lık skorla Eyüpspor olmuştu.