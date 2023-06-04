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Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki devir teslim töreni tamamlandı. Yeni bakan Yusuf Tekin görevi Mahmut Özer'den devraldı. Yeni bakan Yusuf Tekin şunları söyledi: Siyaset ve bürokraside birçok paradigma değişti ve değişmek zorunda. Türkiye Yüzyılı iddiamızda samimi isek ve başarılı olmak istiyor isek bunun yapılacağı yer kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 18:22, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 18:35
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Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki devir teslim töreni tamamlandı. Yeni bakan Yusuf Tekin görevi Mahmut Özer'den devraldı. Göreve veda eden Mahmut Özer şunları söyledi:

"Bakan yardımcılarıma, genel müdürlerime, okul müdürlerime ve idari tüm personelmize birlikte yol yürüdüğümüz için şükranlarımı sunuyorum. Tek duam vardı bakanlığa başlarken, girdiğim gibi çıkabilmek. Allahmıza hamd ediyorum duamı kabul ettiği için. Yusuf hocamın bakanlığını tebrik ediyorum."

Ardından söz alan Yusuf Tekin ise şunları kaydetti:

"Bundan yaklaşık 5 yıla yakın bir süre önce aranızdan ayrılmıştık. Birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarla yine burada bulunmaktan çok mutluyum. Türkiye'deki maarif mücadelesi sadece bakanlık bürokratı olarak yürütülecek bir mücadele değil. Dışarıdan katkı yapmak da çok önemli bir iş. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bizleri bu göreve layık gördüğü için şükranlarımı sunuyorum. Onun bize vereceği destek ve katkılarla çok güzel şeyler yapacağız. 2018'den bu yana Türkiye'de pek çok şey değişti. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz. Üzerimize düşen ne varsa, sorumluluktan kaçmadan devam yapacağız."

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