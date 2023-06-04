Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi
Tokat'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazıyı hafif sıyrıklarla atlatan 14 kişi, devrilen minibüsten kendi imkanları ile çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 19:26, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 19:26
Kaza saat 17.00'de Tokat-Turhal karayolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Kadir Uymaz idaresindeki midibüs, Kat Beldesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yan devrildi.
Midibüste bulunan 14 kişi yan devrilen araçtan kendi imkanları ile kurtuldu.
Kazada yaralanan olmadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.