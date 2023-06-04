Bakan Yerlikaya, AFAD'da afet yönetimi toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar başta olmak üzere afet yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıya katıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 20:14, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 20:15
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız."
AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, #afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 4, 2023
Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız🇹🇷. pic.twitter.com/oKJICLJwTm