Ticaret Bakanı Bolat ilk toplantısını yaptı
Ticaret Bakanı Bolat, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle ilk toplantıyı gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle "bismillah" diyerek çalışmaya başladıklarını kaydetti.
Bakan Bolat, paylaşımında, "Paydaşlarımız ile istişare içinde ülkemizin her bir ferdinin refahını artırmaya yönelik canla başla çalışacağız ve Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tan." ifadesini kullandı.
Bakan Yardımcılarımız ve Birim Amirlerimiz ile "bismillah" diyerek çalışmaya başladık.Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) June 4, 2023
Paydaşlarımız ile istişare içinde Ülkemizin her bir ferdinin refahını artırmaya yönelik canla başla çalışacağız ve Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz.
Gayret bizden tevfik Allahtan. pic.twitter.com/TiMl8ao8te