Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, sezonun son derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.

Karşılaşmada goller, 28' ve 79'da Zaniolo 71'de Icardi'den geldi.

Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonun son derbi maçında Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Sarı kırmızı takım Süper Lig Şampiyonluk kupasını maçın ardından törenle alacak.

FENERBAHÇE'NİN İKİNCİLİĞİ TEHLİKEDE

Fenerbahçe'nin ikinciliği tehlikede

Fenerbahçe, derbi maçı kaybederek ikinci sıra şansını riske attı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 77 puanla son haftaya giriyor. Fenerbahçe, son hafta ligden çekilen Gaziantep FK'dan 3 puan alacak.

Sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçını kazanmak zorunda olacak. Siyah-beyazlılar maçını kazanırsa, ikili averajda rakibinden üstün olduğu için sezonu 2. tamamlayacak.

ICARDI DERBİLERİ BOŞ GEÇMİYOR

Bununla birlikte Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, bu sezon 22. lig golüne imza attı. Icardi aynı zamanda; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında toplam 6 gol kaydetti.

Mauro Icardi, Johan Elmander'den sonra Fenerbahçe'ye hem iç sahada hem de dış sahada gol atan ilk Galatasaray futbolcusu oldu.



Icardi, 2007/08 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla ilk 11 çıktığı üst üste sekiz Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

Fenerbahçe'nin derbi laneti

Fenerbahçe, bu sezon sadece Trabzonspor karşısında evinde 3-1 kazandığı maçla derbi maçı kazanmış oldu.

Sarı-lacivertli takım Galatasaray'a 2 maçta kaybetti; Beşiktaş'a karşı ise 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Sarı kırmızı takım Süper Lig Şampiyonluk kupasını maçın ardından törenle alacak.