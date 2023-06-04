Pervin Buldan ve Mithat Sancar eş başkanlığı bırakıyor

Medya Haber'e konuk olana Pervin Buldan ve Mithat Sancar "Yapılacak kongrede Eş başkan adayı olmayacağız" diye konuştu.

HDP'de seçimde yaşanan oy kaybından sonra iç tartışmalar başlamıştı. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ancak bu talebinin partide karşılıksız kaldığını söylemişti.

HDP'nin Demirtaş'ın eleştirilerine nasıl bir karşılık vereceği merak edilirken Eş Başkanlar bugün katıldıkları canlı yayında tutumlarını açıkladılar. HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Pervin Budan'ın ağzından şu ifadelere yer verildi:



"Seçimin ertesi günü yaptığımız açıklamayla partiyi kongreye götüreceğimizi ilan ettik. Hedeflerimiz gerçekleşmediği için kurullarımızla yaptığımız toplantılardan sonra partimiz kongreye gidecektir. Bu mücadelenin her aşamasında üzerime düşen ne görev varsa yapmaya hazırım, ancak bütün eleştirileri göz önünde bulundurarak bu kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşıma vermekten büyük bir onur duyarım. Kongre sürecinde herhangi bir karar mekanizmasında da yer almayacağım. Bu aşamada hesap verme gibi bir sorumluluğumuz var. Bırakıp gitmek yok, önce hesap vereceğiz. Halkımıza, tabanımıza, kadınlara hesap vereceğiz. En önemli mesele budur bence."

Mithat Sancar: Demirtaş'ın görüşlerini aldık

Eş Genel Başkan Mithat Sancar da HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Aktif siyaseti bırakıyorım" açıklamasını değerlendirerek, "Demirtaş çok değerli bir arkadaşımız, yoldaşımızdır. Niyetini sorgulamak doğru bulduğumuz bir şey değil. Bütün arkadaşlarımızla uyum içinde partimizi nasıl güçlendirebiliriz kaygısı dışında herhangi bir faktörü esas almadık. Demirtaş'ı ziyaret ettik, hukuki engeli olduğunu söyledi, sonra basına da açıkladı. Ardından Kandıra'ya gidip Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak'ın da önerilerini aldık. Aday çıkarılacaksa kadın aday olmalıdır önerisinde bulundular. Bu önerileri kurullarımızda tartıştık. Son noktada eğilim kadın aday yönünde oluştu. Bu, Demirtaş'a da iletildi ve kendisi de bu fikri desteklediğini söyledi" ifadelerini kullandı.